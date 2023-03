Conceicao: «Vogliamo i quarti! Inter piena di campioni, Inzaghi bravo» (Di lunedì 13 marzo 2023) Sergio Conceiçaõ, allenatore del Porto, ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della sfida con l’Inter. Di seguito le parole del tecnico dei lusitani IMPORTANTE – Queste le parole di Sergio Conceiçaõ: «Partita molto importante. Vogliamo fare una bella partita ed un bel risultato per passare ai quarti. Una partita difficile per entrambe le squadre, equilibrata penso. L’ho detto prima della partita a San Siro che l’Inter ha una rosa piena di grandissimi giocatori, noi abbiamo alcuni infortuni, giocatori che non possono dare il loro contributo domani. Ma la squadra che scenderà in campo sarà forte. Ambiente? Giocare in casa di fronte ai nostri tifosi è sempre bello. Difficile per le altre squadre, come lo è stato per noi a San Siro di fronte ad una squadra forte». ANALISI – Conceiçaõ analizza il momento ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Sergio Conceiçaõ, allenatore del Porto, ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della sfida con l’. Di seguito le parole del tecnico dei lusitani IMPORTANTE – Queste le parole di Sergio Conceiçaõ: «Partita molto importante.fare una bella partita ed un bel risultato per passare ai quarti. Una partita difficile per entrambe le squadre, equilibrata penso. L’ho detto prima della partita a San Siro che l’ha una rosadi grandissimi giocatori, noi abbiamo alcuni infortuni, giocatori che non possono dare il loro contributo domani. Ma la squadra che scenderà in campo sarà forte. Ambiente? Giocare in casa di fronte ai nostri tifosi è sempre bello. Difficile per le altre squadre, come lo è stato per noi a San Siro di fronte ad una squadra forte». ANALISI – Conceiçaõ analizza il momento ...

