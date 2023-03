Conceicao: «Non parlo di chi gioca! Per l’Inter sarà partita diversa» (Di lunedì 13 marzo 2023) Conceicao ha appena concluso la conferenza stampa di vigilia di Porto-Inter. L’allenatore, intervenuto dopo l’attaccante Galeno (vedi articolo), non vuole dare vantaggi legati alla formazione. CONFERENZA Conceicao – Questa la conferenza stampa di Sergio Conceicao alla vigilia di Porto-Inter. Cosa servirà per ribaltare il risultato? Le partite non sono mai uguali. Nella struttura di squadra dell’Inter ci sono giocatori forti, ma non so se gioca Skriniar o Darmian come terzo centrale con Dumfries a destra. Ci saranno elementi differenti, dipende dai giocatori: anche fra chi ci sarà tra Dzeko, Lukaku e Lautaro Martinez. In base ai giocatori i movimenti sono quasi del tutto diversi, però abbiamo una strategia per affrontarlo. Penso che sarà una partita equilibrata, molto ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023)ha appena concluso la conferenza stampa di vigilia di Porto-Inter. L’allenatore, intervenuto dopo l’attaccante Galeno (vedi articolo), non vuole dare vantaggi legati alla formazione. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Sergioalla vigilia di Porto-Inter. Cosa servirà per ribaltare il risultato? Le partite non sono mai uguali. Nella struttura di squadra delci sono giocatori forti, ma non so se gioca Skriniar o Darmian come terzo centrale con Dumfries a destra. Ci saranno elementi differenti, dipende dai giocatori: anche fra chi citra Dzeko, Lukaku e Lautaro Martinez. In base ai giocatori i movimenti sono quasi del tutto diversi, però abbiamo una strategia per affrontarlo. Penso cheunaequilibrata, molto ...

