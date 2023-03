Conceiçao: «Inter? A livello mentale problemi in campionato non entreranno in campo domani» (Di lunedì 13 marzo 2023) domani sera andrà in onda il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Porto-Inter, Inzaghi sfida ancora una volta il sue ex compagno Conceiçao. Mercoledì sarà il turno del Napoli che al Maradona incontra l’Eintracht. All’andata finì 2-0 per gli azzurri di Spalletti. L’Inter invece arriva a Oporto forte dell’1-0 all’andata. Conceiçao è Intervenuto in conferenza stampa prima della partita. Di seguito le parole dell’allenatore del Porto, riportate da Tuttomercatoweb: «Sarà una partita equilibrata, molto difficile, contro una squadra ricca di ottimi giocatori. Conosciamo il nostro avversario ma soprattutto sappiamo bene cosa siamo capaci di fare. Vogliamo essere intensi, bravi nel pressing, aggressivi e, soprattutto, intelligenti». Ci saranno delle differenze tra l’andata e il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023)sera andrà in onda il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Porto-, Inzaghi sfida ancora una volta il sue ex compagno. Mercoledì sarà il turno del Napoli che al Maradona incontra l’Eintracht. All’andata finì 2-0 per gli azzurri di Spalletti. L’invece arriva a Oporto forte dell’1-0 all’andata.venuto in conferenza stampa prima della partita. Di seguito le parole dell’allenatore del Porto, riportate da Tuttomercatoweb: «Sarà una partita equilibrata, molto difficile, contro una squadra ricca di ottimi giocatori. Conosciamo il nostro avversario ma soprattutto sappiamo bene cosa siamo capaci di fare. Vogliamo essere intensi, bravi nel pressing, aggressivi e, soprattutto, intelligenti». Ci saranno delle differenze tra l’andata e il ...

