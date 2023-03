"Con Schlein recupereremo consensi": Nardella vola alto (Di lunedì 13 marzo 2023) "Se la Segretaria Schlein ci aiuta a recuperare tanti consensi persi a sinistra ben venga. Lo stesso possiamo fare parlando a chi guarda con interesse al PD anche da posizioni riformiste. Se riusciamo ad allargarci credo sia un bene per tutti. Il nostro obiettivo deve essere fare un gran lavoro quest'anno e poi fare un buon risultato alle elezioni europee. Se consideriamo il congresso come una occasione per un ennesimo scontro tra fazioni facciamo un errore, lo ha detto anche Bonaccini in modo chiaro", le parole di Dario Nardella in occasione dell'Assemblea Nazionale del PD tenutasi presso il centro congressi "La Nuvola", a RomaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) "Se la Segretariaci aiuta a recuperare tantipersi a sinistra ben venga. Lo stesso possiamo fare parlando a chi guarda con interesse al PD anche da posizioni riformiste. Se riusciamo ad allargarci credo sia un bene per tutti. Il nostro obiettivo deve essere fare un gran lavoro quest'anno e poi fare un buon risultato alle elezioni europee. Se consideriamo il congresso come una occasione per un ennesimo scontro tra fazioni facciamo un errore, lo ha detto anche Bonaccini in modo chiaro", le parole di Darioin occasione dell'Assemblea Nazionale del PD tenutasi presso il centro congressi "La Nu", a RomaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Conte al Fatto: «Mi interessa capire se il Pd di Schlein sarà con noi per una svolta rispetto all’escalation milita… - riccardomagi : Con Elly Schlein, Stefano Bonaccini e tutta la comunità del Partito Democratico ci attende un duro lavoro, insieme… - petergomezblog : Pd, inizia l’era Schlein: i temi del primo discorso. “Esplorare i terreni comuni con le opposizioni. Faremo barrica… - Andrea02021955 : RT @valy_s: A #lariachetira c’è #Bertinotti che ci dice che “non si festeggia quando si è in lutto” e sono 2gg che non si parla d’altro che… - IlConteIT : RT @JediPerLItalia: Dalla regia mi han raccontato che gli araldi della libertà di informazione abbiano pubblicato una vignetta di Schlein c… -