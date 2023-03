Con questi rasoi per il corpo potrai liberarti del superfluo con un gesto o poco più (Di lunedì 13 marzo 2023) Abbiamo tanto cercato e finalmente trovato il miglior rasoio corpo uomo: non è una magnifica notizia? Perché se anche non potete scegliere dove spuntare i peli del vostro corpo, almeno potete decidere come portarli. Alcuni uomini amano mantenere i peli lisci, mentre altri li lasciano crescere in modo sconsiderato, effetto wild life. Noi tendiamo a collocarci nel mezzo, non si sa mai. Assodato che la pelle di delfino non è proprio il massimo, una volta essersi dedicati alla cura di barba e capelli, anche i peli del corpo non possono essere lasciati a sé stessi: la rasatura è parte attiva e descrittiva della nostra identità. Ciò significa che il miglior rasoio corpo da uomo dipende dalle vostre preferenze. Alcuni uomini vogliono un trimmer capelli multiuso, altri invece hanno bisogno di ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 13 marzo 2023) Abbiamo tanto cercato e finalmente trovato il miglioruomo: non è una magnifica notizia? Perché se anche non potete scegliere dove spuntare i peli del vostro, almeno potete decidere come portarli. Alcuni uomini amano mantenere i peli lisci, mentre altri li lasciano crescere in modo sconsiderato, effetto wild life. Noi tendiamo a collocarci nel mezzo, non si sa mai. Assodato che la pelle di delfino non è proprio il massimo, una volta essersi dedicati alla cura di barba e capelli, anche i peli delnon possono essere lasciati a sé stessi: la rasatura è parte attiva e descrittiva della nostra identità. Ciò significa che il migliorda uomo dipende dalle vostre preferenze. Alcuni uomini vogliono un trimmer capelli multiuso, altri invece hanno bisogno di ...

