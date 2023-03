"Con noi fino all'ultimo". Il tremendo lutto che scuote Porta a Porta (Di lunedì 13 marzo 2023) lutto per il mondo della tv. È morto all'età di 88 anni Marzo Zavattini. Lo sceneggiatore e autore televisivo si è spento oggi, lunedì 13 marzo. A darne la triste notizia Massimo Liofredi, già direttore di Rai 2, "Una persona buona e gentile, con cui si lavorava sempre bene. È stato un onore essere suo amico e aver potuto condividere con lui tante belle pagine di televisione". Zavattini, tra le altre cose, è stato la stato la firma dietro grandi contenitori televisivi come Domenica In e Porta a Porta. Immediato infatti il cordoglio di Bruno Vespa: "Con Marco Zavattini scompare una delle figure più rappresentative nella storia di 'Porta a Porta'. È stato con noi fin dall'inizio e non è voluto mancare nemmeno nei periodi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023)per il mondo della tv. È morto all'età di 88 anni Marzo Zavattini. Lo sceneggiatore e autore televisivo si è spento oggi, lunedì 13 marzo. A darne la triste notizia Massimo Liofredi, già direttore di Rai 2, "Una persona buona e gentile, con cui si lavorava sempre bene. È stato un onore essere suo amico e aver potuto condividere con lui tante belle pagine di televisione". Zavattini, tra le altre cose, è stato la stato la firma dietro grandi contenitori televisivi come Domenica In e. Immediato infatti il cordoglio di Bruno Vespa: "Con Marco Zavattini scompare una delle figure più rappresentative nella storia di ''. È stato con noi fin dall'inizio e non è voluto mancare nemmeno nei periodi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Gesù, assetato d’amore, ci disseta d’amore. Come con la samaritana, ci viene incontro nel nostro quotidiano, condiv… - ilfoglio_it : Altro che occidente decadente, dal confronto con noi la Russia di Putin ne esce come un incubo. L’aspettativa di vi… - WeCinema : Meravigliosa. Incredibile. Emozionatissima. E noi con lei. ? Complimenti a #JamieLeeCurtis, Oscar Miglior attrice… - SoniaLaVera : RT @PeppeBille: - Pronto buongiorno, parlo con Ursula? - Si, chi parla? - Siamo il Popolo Italiano... - Si, cosa posso fare per Voi; - Null… - Pufforoll : RT @portineriazorz1: Oriana: Anto vuoi pool party o serata sushi? Giaele: Anto ma Nikita ha già chiesto il tema per il tuo compleanno Tava… -