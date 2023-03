Con la truffa del nuovo PIN vi svuotano il conto in un attimo: risparmiatori nel panico (Di lunedì 13 marzo 2023) Massima attenzione alla truffa del nuovo Pin o rischiate di trovarvi con il conto prosciugato in un batter d’occhio. Scopriamo insieme di cosa si tratta. I tentativi di truffa sono infiniti e ogni giorno ne escono di nuovi per far cadere in trappola i cittadini, specialmente gli anziani. L’ultima nata è la truffa del nuovo Pin. Vediamo insieme di cosa si tratta e come non cascarci. Carta di credito/ Grantennistoscana.itLa tecnologia ha innumerevoli vantaggi per tutti: ci consente di fare tutto in modo molto più veloce senza neanche doverci muovere da casa nostra. Basti pensare alle App delle banche: attraverso esse è possibile fare in pochi minuti pagamenti, bonifici e operazioni per le quali, fino a qualche anno fa, eravamo costretti a recarci allo sportello della filiale. Tuttavia, ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 13 marzo 2023) Massima attenzione alladelPin o rischiate di trovarvi con ilprosciugato in un batter d’occhio. Scopriamo insieme di cosa si tratta. I tentativi disono infiniti e ogni giorno ne escono di nuovi per far cadere in trappola i cittadini, specialmente gli anziani. L’ultima nata è ladelPin. Vediamo insieme di cosa si tratta e come non cascarci. Carta di credito/ Grantennistoscana.itLa tecnologia ha innumerevoli vantaggi per tutti: ci consente di fare tutto in modo molto più veloce senza neanche doverci muovere da casa nostra. Basti pensare alle App delle banche: attraverso esse è possibile fare in pochi minuti pagamenti, bonifici e operazioni per le quali, fino a qualche anno fa, eravamo costretti a recarci allo sportello della filiale. Tuttavia, ...

