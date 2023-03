Comune di Napoli | parte un nuovo concorso per profili tecnici

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minuti– “Entro la fine di maggio completiamo l’iter delin corso con l’assunzione dei vincitori. Per isu cui non abbamo coperto il fabbisogno riavvieremo subito una prrocedura concorsuale con, ci sarà anche un sostegno del dipartimento del ministero della pubblica amministrazione su cui ringrazio ministro”. Lo ha detto il sindaco diGaetano Manfredi a margine del convegno con il ministro Paolo Zangrillo sul tema “Facciamo semplice l’Italia”. Il sindaco e il ministro hanno avuto un lungo colloquio per fare il piunto sulle assunzioni di cui ha bisogno ildie su cui è tornato Manfredi sottolineando che la presenza del ministro “è un passaggio importante e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g_sangiuliano : Oggi ho inaugurato a @Capodimonte_mus la mostra gli “Spagnoli a Napoli”, un’esposizione unica che esalta il lungo l… - NapoliOpen : News #Napoli @OpenNapoli: 'Facciamo semplice l'Italia' - maresca_franco : RT @g_sangiuliano: Oggi ho inaugurato a @Capodimonte_mus la mostra gli “Spagnoli a Napoli”, un’esposizione unica che esalta il lungo legame… - ignaciopeyro : RT @g_sangiuliano: Oggi ho inaugurato a @Capodimonte_mus la mostra gli “Spagnoli a Napoli”, un’esposizione unica che esalta il lungo legame… - Cristin59958602 : RT @TMassimo6: «NON CE LA FACCIAMO PIÙ» È il grido disperato di centinaia di cittadini disoccupati che difronte al comune di Napoli chiedo… -

Le rotte dell'arte, e gode del patrocinio deldi. L'allestimento nella Sala Causa è curato dall'architetto spagnolo Francisco Bocanegra, che al Prado, nella mostra 'Otro Renacimiento', ...Le rotte dell'arte della Regione Campania, gode del patrocinio deldi, ha la GESAC come main sponsor ed è stata realizzata grazie al supporto dell'associazione Amici di Capodimonte ets.L'incidente sul lavoro si è verificato nei locali di un'azienda in via Spagnuolo, neldi Frattaminore, in provincia di. Sul posto si sono recati i Carabinieri della compagnia di Caivano.

Disponibile la Certificazione Unica 2023 per i componenti degli ... Comune di Napoli

Le anticipazioni della puntata de Il Commissario Ricciardi 2 stasera su Rai 1, lunedì 13 marzo 2023: ecco la trama dell'episodio di stasera Anima di vetro."La giunta comunale di Bari ha approvato oggi la delibera contenente i documenti "Host city agreement" e la "Declaration letter" ...