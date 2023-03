Comune di Cornate d’Adda | Concorso per 1 Assistente Sociale

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ildiha emesso unPubblico per selezionare 1, in categoria D. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo indeterminato e parziale trentadue ore settimanali.di: Cosa c’è da Sapere Per partecipare al Bando serve laurea magistrale in materie sociali, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, buone doti comunicative e relazionali, altruismo, empatia, e predisposizione al lavoro in team. Quello dell’é un ruolo delicato, viene a conoscenza degli aspetti più privati delle famiglie, quindi serve discrezione e cortesia. Si interessa di argomenti come istruzione, e ...