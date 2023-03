Come vedere Porto-Inter in tv e streaming? C’è la diretta in chiaro: programma, orari e dove seguirla (Di lunedì 13 marzo 2023) Porto-Inter è la partita più importante della stagione nerazzurra. La sfida di domani sera (ore 21) contro la squadra di Sérgio Conceição potrebbe infatti costare la panchina a Simone Inzaghi, che nonostante il trionfo in Supercoppa contro il Milan di gennaio, la semifinale di Coppa Italia e il secondo posto in classifica dietro al Napoli rischia grosso. Il motivo è semplice: senza i quarti di Champions League il club giudicherebbe l’annata fallimentare. Troppi i punti di distacco dagli azzurri, troppe le delusioni. Soprattutto in trasferta, dove la squadra ha un passo da retrocessione o quasi. Una di queste delusioni è arrivata proprio nell’ultimo turno contro lo Spezia. L’Inter, Come al solito, ha giocato una buona gara ma ha sprecato troppo e alla fine ha pagato dazio, cadendo sotto i colpi di ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023)è la partita più importante della stagione nerazzurra. La sfida di domani sera (ore 21) contro la squadra di Sérgio Conceição potrebbe infatti costare la panchina a Simone Inzaghi, che nonostante il trionfo in Supercoppa contro il Milan di gennaio, la semifinale di Coppa Italia e il secondo posto in classifica dietro al Napoli rischia grosso. Il motivo è semplice: senza i quarti di Champions League il club giudicherebbe l’annata fallimentare. Troppi i punti di distacco dagli azzurri, troppe le delusioni. Soprattutto in trasferta,la squadra ha un passo da retrocessione o quasi. Una di queste delusioni è arrivata proprio nell’ultimo turno contro lo Spezia. L’al solito, ha giocato una buona gara ma ha sprecato troppo e alla fine ha pagato dazio, cadendo sotto i colpi di ...

