Come stanno le avversarie delle italiane in Coppa? (Di lunedì 13 marzo 2023) Speriamo di ritrovarci il 17 marzo al sorteggio con ancora i nomi di Milan, Inter, Napoli, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio nelle urne. I risultati dell’andata sono incoraggianti. Solo la Lazio ha perso di misura ma ancora sono intatte le sue possibilità di qualificazione se saprà giocarsi al meglio le sue carte. La qualità non manca c’è solo da evitare gli errori della scorsa settimana. In campionato le squadre italiane hanno avuto andamenti altalenanti, se si esclude la sicurezza Napoli che ormai non sbaglia più un colpo. Ma Come si sono comportate le nostre avversarie? Iniziamo dalle prossime avversarie di Champions, la manifestazione più prestigiosa. Le avversarie delle italiane in Coppa: il Porto attende l’Inter Il Porto si dimostra in un ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 13 marzo 2023) Speriamo di ritrovarci il 17 marzo al sorteggio con ancora i nomi di Milan, Inter, Napoli, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio nelle urne. I risultati dell’andata sono incoraggianti. Solo la Lazio ha perso di misura ma ancora sono intatte le sue possibilità di qualificazione se saprà giocarsi al meglio le sue carte. La qualità non manca c’è solo da evitare gli errori della scorsa settimana. In campionato le squadrehanno avuto andamenti altalenanti, se si esclude la sicurezza Napoli che ormai non sbaglia più un colpo. Masi sono comportate le nostre? Iniziamo dalle prossimedi Champions, la manifestazione più prestigiosa. Lein: il Porto attende l’Inter Il Porto si dimostra in un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : “Giustiziare i responsabili, ammazzarli, fargli pagare l’infamia che stanno facendo”. Così parla l’anarchico… - ZZiliani : Per la serie : diciamo la cose come stanno #Ghoulam - putino : La TV di Stato russa ha riportato che i soldati dell'esercito ucraino stanno criopreservando il loro sperma per cre… - DorianSamsa : @fratotolo2 Chissà come mai non mi stupisce che stanno dalla parte di chi deruba. Evviva i ladr*?? - GiancarloP_ : @Giusepp55243096 @a_lievre @Federico_FLC @ilciccio67 meglio dei DAJUVENTINO come te che rosicano quasi tutte le dom… -

Tonfo di Piazza Affari, Milano chiude in calo del 4% ... top da 5 mesi AGI - L'indice Vix, che misura la volatilità del mercato e noto come 'indicatore di ... 'Sottolineamo che tutte le banche europee, non solo le piu' grandi, stanno applicando gli standard ... Dissesto idrogeologico, lavori in corso al Theate Center e via Arenazze ... dei sistemi di raccolta delle acque, ora si stanno facendo le ultime barriere di contenimento e ... vista l'importanza dell'arteria come via di accesso alla città. Via Arenazze resterà transitabile ... Germania: gli equipaggi ucraini completano l'addestramento con i Leopard 2 ... ha dichiarato che le truppe ucraine stanno affrontando "la fase più pericolosa della guerra". L'... Secondo Blejean, se l'esercito ucraino può utilizzare "carri armati migliori come il Leopard, sarà in ... ... top da 5 mesi AGI - L'indice Vix, che misura la volatilità del mercato e noto'indicatore di ... 'Sottolineamo che tutte le banche europee, non solo le piu' grandi,applicando gli standard ...... dei sistemi di raccolta delle acque, ora sifacendo le ultime barriere di contenimento e ... vista l'importanza dell'arteriavia di accesso alla città. Via Arenazze resterà transitabile ...... ha dichiarato che le truppe ucraineaffrontando "la fase più pericolosa della guerra". L'... Secondo Blejean, se l'esercito ucraino può utilizzare "carri armati miglioriil Leopard, sarà in ... Fotovoltaico finalmente gratuito, arriva il provvedimento: ecco come stanno le cose PASSIONEtecnologica.IT