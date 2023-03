Come realizzare uno shower makeup, il trend dell’autunno inverno 2023 (Di lunedì 13 marzo 2023) Lo shower makeup è il trend del momento che si basa sulla creazione di un trucco up che risulta perfetto “dopo una doccia”, con la pelle ancora umida e il contorno occhi un po’ sbavato. La moda autunno inverno 2023 sembra aver accolto con entusiasmo questa novità, che si propone Come un modo innovativo per valorizzare lo sguardo, ritenuto in questo caso il dettaglio più importante del viso. Il trend, infatti, è stato presentato sulle passerelle della Paris Fashion Week Autunno inverno 2023, dove le modelle hanno sfoggiato look molto originali e seducenti. La maison Dior, per esempio, ha proposto uno smokey eyes molto particolare, che sembrava creato dal trucco lasciato sulle palpebre dopo una notte di sonno. Anche Givenchy ha proposto ... Leggi su diredonna (Di lunedì 13 marzo 2023) Loè ildel momento che si basa sulla creazione di un trucco up che risulta perfetto “dopo una doccia”, con la pelle ancora umida e il contorno occhi un po’ sbavato. La moda autunnosembra aver accolto con entusiasmo questa novità, che si proponeun modo innovativo per valorizzare lo sguardo, ritenuto in questo caso il dettaglio più importante del viso. Il, infatti, è stato presentato sulle passerelle della Paris Fashion Week Autunno, dove le modelle hanno sfoggiato look molto originali e seducenti. La maison Dior, per esempio, ha proposto uno smokey eyes molto particolare, che sembrava creato dal trucco lasciato sulle palpebre dopo una notte di sonno. Anche Givenchy ha proposto ...

