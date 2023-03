"Come hanno beccato Antonio Conte": la foto che terrorizza Inzaghi | Guarda (Di lunedì 13 marzo 2023) La recente eliminazione contro il Milan, i risultati altalenanti di un Tottenham fermo al quarto posto, ma distante 18 punti dalla capolista Arsenal. Senza parlare del k.o. con eliminazione in FA Cup subiti dallo Sheffield United. La posizione di Antonio Conte con gli Spurs non è così stabile, tanto più che il proprio contratto è in scadenza la prossima estate. L'ultimo successo in campionato contro il Nottingham Forest per 3-1, intanto, ottenuto in Premier League ha spinto l'allenatore a prendersi una giornata di relax nel centro di Londra in compagnia della moglie, Elisabetta Muscarello. Un tifoso interista in un post: “Antó torna all'Inter” Ma il post sui social con una foto a Piccadilly Circus pubblicato dal tecnico italiano ha subito acceso la miccia dei tifosi dell'Inter che vedrebbero di buon occhio un ritorno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) La recente eliminazione contro il Milan, i risultati altalenanti di un Tottenham fermo al quarto posto, ma distante 18 punti dalla capolista Arsenal. Senza parlare del k.o. con eliminazione in FA Cup subiti dallo Sheffield United. La posizione dicon gli Spurs non è così stabile, tanto più che il proprio contratto è in scadenza la prossima estate. L'ultimo successo in campionato contro il Nottingham Forest per 3-1, intanto, ottenuto in Premier League ha spinto l'allenatore a prendersi una giornata di relax nel centro di Londra in compagnia della moglie, Elisabetta Muscarello. Un tifoso interista in un post: “Antó torna all'Inter” Ma il post sui social con unaa Piccadilly Circus pubblicato dal tecnico italiano ha subito acceso la miccia dei tifosi dell'Inter che vedrebbero di buon occhio un ritorno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : #SVB, le misure della Fed Dopo il fallimento della #SiliconValleyBank i regolatori americani hanno annunciato misu… - SkyTG24 : #BrendanFraser ha vinto il premio #Oscar2023 come Miglior attore per #TheWhale. 'Ritornare in superficie non è faci… - _Nico_Piro_ : #13marzo È stata dirottata, come fosse un aereo, dalle destre alla ricerca di un egomania culturale (altro concett… - auriloveslou : NO VABBÈ MA HANNO SEPARATO LA COPPIA CUCCA TODO IO COME VIVO SENZA DI LORO #amici22 - mariellacaio62 : Oggi sono andata a ritirare un referto in uno studio convenzionato (ho prenotato sul SSN) con in braccio il mio mal… -