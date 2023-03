Come cambia il reddito di cittadinanza: a quanto ammontano l’importo base ed il tetto massimo (Di lunedì 13 marzo 2023) Il reddito di cittadinanza, con il nuovo Governo, cambia faccia. Le novità saranno molte e importanti. Scopriamole insieme. Addio reddito di cittadinanza e benvenuta Mia: Misura di inclusione attiva. Così si chiamerà il nuovo sussidio a cui sta lavorando il Governo Meloni. Vediamo insieme che cosa cambierà e chi potrà beneficiare di questo nuovo strumento. Il reddito di cittadinanza verrà sostituito dalla Mia/ GrantennistoscanaIl Governo di Giorgia Meloni sta mettendo in campo diversi strumenti per contrastare la povertà. Tra questi primeggia la Mia – Misura di inclusione attiva– che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza nato nel 2018 su spinta del Movimento Cinque Stelle. La Mia non terrà conto solo della situazione del ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 13 marzo 2023) Ildi, con il nuovo Governo,faccia. Le novità saranno molte e importanti. Scopriamole insieme. Addiodie benvenuta Mia: Misura di inclusione attiva. Così si chiamerà il nuovo sussidio a cui sta lavorando il Governo Meloni. Vediamo insieme che cosa cambierà e chi potrà beneficiare di questo nuovo strumento. Ildiverrà sostituito dalla Mia/ GrantennistoscanaIl Governo di Giorgia Meloni sta mettendo in campo diversi strumenti per contrastare la povertà. Tra questi primeggia la Mia – Misura di inclusione attiva– che andrà a sostituire ildinato nel 2018 su spinta del Movimento Cinque Stelle. La Mia non terrà conto solo della situazione del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @Alessan15117134 Perché l'argomento stesso del mio post è che anche ponderando i dati la sostanza non cambia. Comun… - dino96709760 : @DavideSilvestr6 La poitica, fare il politico E diventata da noi in italia Fonte di reddito e di benessere inesauri… - BlowOfTheWind : RT @CicchiRoby: Sanna #Marin umilia #Putin e la #Russia : il muro che cambia la storia. I partiti della #Finlandia hanno dato il 'via lib… - Vincenz72257095 : RT @W0lf_90: Daniele: L'importante che hai assistito alla tua circoncisione. Giaele: Chi è circonciso quà? Luca: Chi è che ha fatto questa… - im2muchselfish : @pina90795235 Ovviamente tanto, si vede da come cambia umore quando è con lei :) -