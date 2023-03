Colpo grosso per Francesca Fagnani a Belve: un ospite al centro del gossip (Di lunedì 13 marzo 2023) Francesca Fagnani ha fatto il colpaccio a Belve. La trasmissione costituita da interviste graffianti che fanno Colpo sui telespettatori, è pronta per offrire un nuovo ospite di successo. “Che tv fa” ha svelato il protagonista dell’intervista in onda il 21 Marzo. ospite della puntata sarà Francesco Totti. Il pupone al centro del gossip per il suo divorzio con Ilary Blasi, svelerà nuovi succulenti gossip durante la puntata di Belve. Se ne vedranno delle belle! Leggi su tutto.tv (Di lunedì 13 marzo 2023)ha fatto il colpaccio a. La trasmissione costituita da interviste graffianti che fannosui telespettatori, è pronta per offrire un nuovodi successo. “Che tv fa” ha svelato il protagonista dell’intervista in onda il 21 Marzo.della puntata sarà Francesco Totti. Il pupone aldelper il suo divorzio con Ilary Blasi, svelerà nuovi succulentidurante la puntata di. Se ne vedranno delle belle!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Colpo grosso per Francesca Fagnani a Belve: un ospite al centro del gossip #FrancescaFagnani #Belve - SimonTheWatcher : @Maualt79 @GiulyDuchessa A conti fatti si fece un grosso sbaglio a nominarlo TP, se è vero (ed è molto probabile) c… - LukecinemaWest : RT @zuzzusierattusi: ?? | Tredici anni prima de 'Il boss': Richard Conte e Henry Silva in 'Colpo grosso' / 'Ocean's 11' (Lewis Milestone, 19… - Berto79832 : Bisogna rescindere Pogba e versare quei soldi su una proposta di rinnovo importante per #Rabiot (e sperare), quest'… - saverio951 : @SalvOasi Metti na bella foto di 'colpo grosso' di smaila, con tutte quelle sgnacchere appetitose. -