Colpo di coda dell' inverno | pioggia da Nord a Sud e temperature in calo

(Di lunedì 13 marzo 2023) AGI- La settimana inizia con condizioni meteo stabili e cielo in larga parte soleggiato sull'Italia grazie ad un piccolo promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo centrale, ma le condizioni meteo sono destinate a peggiorare nelle prossime ore per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Domani, infatti, è previsto tempo instabile prima ale poi al centro-sud dove non mancheranno piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi e a carattere di temporale specie sui settori tirrenici.innei prossimi giorni con neve che potrebbe rifare la sua comparsa sia sulle Alpi che lungo l'Appennino fino a quote medie. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano nella seconda partea settimana una nuova espansione'alta pressione verso il Mediterraneo ...