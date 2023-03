Colpi di pistola alla pompa di benzina, ucciso 51enne (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI - Omicidio poco fa in via dei Ciceri, all'incrocio con via degli Angeli, nella periferia romana di Torpignattara. Un uomo italiano di 51 anni è stato Colpito da vari Colpi di pistola, alcuni anche al torace mentre si trovava a un benzinaio. L'uomo è morto sul colpo. Gli aggressori sono fuggiti. Sul posto la polizia. Indagini in corso. Si chiama Luigi Finizio, 51 anni, la vittima dell'omicidio. Secondo quanto si apprende ha precedenti di droga la vittima dell'omicidio. Leggi su agi (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI - Omicidio poco fa in via dei Ciceri, all'incrocio con via degli Angeli, nella periferia romana di Torpignattara. Un uomo italiano di 51 anni è statoto da varidi, alcuni anche al torace mentre si trovava a unio. L'uomo è morto sul colpo. Gli aggressori sono fuggiti. Sul posto la polizia. Indagini in corso. Si chiama Luigi Finizio, 51 anni, la vittima dell'omicidio. Secondo quanto si apprende ha precedenti di droga la vittima dell'omicidio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Roma, ucciso a colpi di pistola mentre è dal benzinaio: killer in fuga. È il terzo omicidio in una settimana nella… - SkyTG24 : Roma, colpi di pistola presso un benzinaio: ucciso un uomo di 51 anni - sulsitodisimone : Colpi di pistola alla pompa di benzina, ucciso 51enne - Fusillide : RT @repubblica: Ucciso a colpi di pistola mentre è dal benzinaio, killer in fuga. È il terzo omicidio negli ultimi giorni a Roma [a cura de… - AOnewsIT : La gara di oggi è stata vinta per 25s: ?? 21:53 la Repubblica: Roma, ucciso a colpi di pistola mentre è.… ?? 21:54… -