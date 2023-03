(Di lunedì 13 marzo 2023) Ah, ladei! Ci sono entrata con l'entusiasmo fresco e giovanile della undicenne Sophie nel primo atto di Aftersun, e me ne sto andando sentendomi come Elvis nell'ultimo atto di Elvis. Ma in questo interminabile periodo di promozione cinematografica, un uomo ha sempre mantenuto alta l'energia. In questi tempi difficili di carenza di carisma a livello internazionale, si è presentato a tutte le interviste dei talk show, alle tavole rotonde e ai red carpet armato di qualche grande citazione o buona battuta, di una piacevole e franca parlata irlandese, di una serie di fasce per capelli che fanno venire voglia di comprarle subito anche per sé e di un fascino fuori dal comune. Questo è, il Most Valuable Player delladei2023. Per ...

Colin Farrell ha perso la corsa all'Oscar, ma ha vinto la stagione dei premi GQ Italia

Questo è Colin Farrell, il Most Valuable Player della stagione dei premi 2023. Per Farrell, la stagione si è conclusa con la sconfitta dopo una nomination come miglior attore per Gli spiriti ...Il protagonista del film diretto da Darren Aronofsky The Whale, ha avuto la meglio sull’altro favorito Austin Butler, protagonista di Elvis – pellicola diretta da Baz Luhrmann – e su Colin Farrell, ...