Coldiretti | “Il 2023 è l’anno più caldo di sempre”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ilpiùdi, almeno stando all’incremento di 1,44 gradi registrato solo nel primo bimestre. A lanciare l’allarme èche ha diffuso i dati di un nuovo report incentrato sulla drammatica siccità che, con la fine del 2022, ha stretto l’Italia nella sua morsa, senza darle tregua. Ilpiùdi, +1,44 gradi solo nel primo bimestre: l’allarme diSecondo il report di, l’inizio del nuovo anno in Italia è “il piùdi, con una temperatura di 1,44 gradi in più rispetto alla media nei primi due mesi”. Da mesi, l’associazione sta studiando la carenza idrica che si sta verificando nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nei frutteti servono almeno 40 mila lavoratori per colmare la mancanza di manodopera. Lo sostiene Coldiretti che ch… - Agenparl : ACQUA, #Coldiretti, IN ABRUZZO 180MILIONI DI DANNI DA SICCITA' - - vicenzareport : #Veneto Le 10 regole antispreco per insegnare il risparmio idrico anche nelle scuole Nelle scuole, nei mercati dei… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Agricoltura Clima: Coldiretti, siccità fa crollare produzione olio (-37%) - PrimaCommunica2 : #Agricoltura Clima: Coldiretti, siccità fa crollare produzione olio (-37%) -

Collaborazione che auspichiamo per tematiche centrali perLazio, come ad esempio la valorizzazione dei consorzi di bonifica, soprattutto nella fase di emergenza climatica che stiamo ...Il primo mercato di riferimento dell'olio d'oliva Made in Italy sono gli Stati Uniti dove nel 2022 sono stati esportati quasi 110 milioni di chili di prodotto " rileva- , il doppio ...Secondo la, la scarsa piovosità, un fenomeno destinato a stabilizzarsi o ad aggravarsi nella pianura padana, in particolare nella parte occidentale, potrà comportare una perdita da un ...

Siccità, Coldiretti: 2023 l'anno più caldo di sempre, +1,44 gradi nel bimestre TGCOM

Stamattina, nello studio a Roma, ha mostrato ai telespettatori come valorizzare le mele in cucina I sapori dell’agricoltura cremonese e lombarda oggi a UnoMattina. La nota trasmissione di Rai1 ha acco ...In tanti hanno sfidato il maltempo per partecipare alla grande festa di popolo con oltre centocinquanta stand tra mercati degli agricoltori, aree del gusto, street food, agri-asili e tanto altro ...