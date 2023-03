Coda- i segni del cuore è il film più chiacchierato del momento vince tre premi Oscar (Di lunedì 13 marzo 2023) Il film Coda- i segni del cuore vince tre premi durante la notte degli Oscar 2023: ecco qualche curiosità sulla pellicola del momento Durante la serata degli Oscar, la pellicola Coda- i segni del cuore, è stato trasmesso in televisione. Lo scorso anno è stato il film che ha riscosso più successo: ha vinto ben tre premi su tutte e tre le candidature. Un successo strepitoso che si era già preannunciato durante la serata dei BAFTA dove aveva ottenuto altre due vittore. Miglior film, miglior sceneggiatura non originale (in quanto la pellicola è un remake de "La Famiglia Belier", film del 2014 diretto da Eric Lartigau) e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 13 marzo 2023) Il- ideltredurante la notte degli2023: ecco qualche curiosità sulla pellicola delDurante la serata degli, la pellicola- idel, è stato trasmesso in televisione. Lo scorso anno è stato ilche ha riscosso più successo: ha vinto ben tresu tutte e tre le candidature. Un successo strepitoso che si era già preannunciato durante la serata dei BAFTA dove aveva ottenuto altre due vittore. Miglior, miglior sceneggiatura non originale (in quanto la pellicola è un remake de "La Famiglia Belier",del 2014 diretto da Eric Lartigau) e ...

