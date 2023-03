Cocaina rosa | la nuova droga dei ricchi venduta a 400 euro al grammo | ecco gli effetti e cosa si rischia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Trovata a Roma la 'cocaina rosa': polvere allucinogena da 400 euro a dose, che sa di fragola e può essere letale - Giusepp34637041 : RT @repubblica: Trovata a Roma la 'cocaina rosa': polvere allucinogena da 400 euro a dose, che sa di fragola e può essere letale https://t.… - romatoday : La cocaina rosa a Roma, la 'tusi' che costa 400 euro a dose - LIRRIVERENTE3 : Trovata a Roma la 'cocaina rosa': polvere allucinogena da 400 euro a dose, che sa di fragola e può essere letale L… - peterkama : Trovata a Roma la 'cocaina rosa': polvere allucinogena da 400 euro a dose, che sa di fragola e può essere letale L… -

Hashish, ketamina, ecstasy e alcune dosi della potente "2 - CB", conosciuta più comunemente come "". Il blitz degli agenti del commissariato Porta Maggiore in un appartamento del Pigneto, dove uno studente fuorisede di 27 anni aveva approntato una piccola base dello spaccio per pagarsi ...... un mix di droghe pesanti dal coloreUn pericoloso mix di droghe pesanti, ketamina e mdma, chiamato "Tusi" o, dal momento che si presenta come una polvere. Questo l'inaspettato ...... titolare di un esercizio di barbieria, nel capoluogo marchigiano, trovato in possesso di oltre mezzo etto di '', o 'tusi', una sostanza sintetica composta da ketamina e Mdma. Durante un ...

Droga: a Roma trovata la «2C», cocaina rosa che costa 400 euro a dose. Provoca visioni e allucinazioni anche gravi Corriere Roma

La nuova droga dei ricchi, la cocaina rosa, costa 400 euro al grammo, provoca visioni ed allucinazioni, è stata trovata in casa di uno studente universitario di 27 anni, arrestato ...Si sta diffondendo anche nel nostro Paese la "2C", nota anche col nome di cocaina rosa o droga dei ricchi. Ecco quali sono i suoi effetti ...