ClioMakeUp e le lacrime per gli haters: «Mi hanno augurato fallimenti e malattie, ora non li sopporto più» (Di lunedì 13 marzo 2023) ClioMakeUp, ovvero Clio Zammatteo, è nata a Belluno 40 anni fa. Ha otto milioni di follower sui social e un fatturato da dieci milioni l'anno. Ma in un'intervista al Corriere della Sera oggi dice di aver pianto in più occasioni per gli attacchi dei suoi haters. E dopo l'ultima, si è chiesta se ha fatto bene o male: «Mi sono risposta che ho fatto bene, perché sono umana e ho momenti di fragilità. E perché, oggi, il web sta invece diffondendo la "sindrome della ragazza felice". Quella che "tutto è perfetto, tutto va bene, il mio sedere è il più alto di tutti". E questo perché qualsiasi rappresentazione di umanità e imperfezione desta risposta svalutative. Se mostri una crepa, una ruga, una debolezza, vieni deriso e offeso». La causa scatenante dello sfogo, racconta lei stessa a Candida Morvillo, «è stata l'uscita di «un mio nuovo tonico. I commenti dei ...

