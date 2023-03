Clio MakeUp e lo sfogo social: “Non mi interessa più di fare soldi” (Di lunedì 13 marzo 2023) L’influencer ha risposto alle recenti critiche Ondata d’odio e critiche per Clio MakeUp, all’anagrafe Clio Zammatteo, L’influencer esperta di beauty e di trucchi ha parlato dei recenti attacchi degli haters a Corriere della Sera. Clio MakeUp ha ammesso di aver pianto più volte per commenti e insulti. Lo sfogo di Clio MakeUp «Mi sono risposta che ho fatto bene, perché sono umana e ho momenti di fragilità. E perché, oggi, il web sta invece diffondendo la “sindrome della ragazza felice”. Quella che “tutto è perfetto, tutto va bene, il mio sedere è il più alto di tutti”. E questo perché qualsiasi rappresentazione di umanità e imperfezione desta risposta svalutative. Se mostri una crepa, una ruga, una debolezza, vieni deriso e offeso». L’ultimo polverone è ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 marzo 2023) L’influencer ha risposto alle recenti critiche Ondata d’odio e critiche per, all’anagrafeZammatteo, L’influencer esperta di beauty e di trucchi ha parlato dei recenti attacchi degli haters a Corriere della Sera.ha ammesso di aver pianto più volte per commenti e insulti. Lodi«Mi sono risposta che ho fatto bene, perché sono umana e ho momenti di fragilità. E perché, oggi, il web sta invece diffondendo la “sindrome della ragazza felice”. Quella che “tutto è perfetto, tutto va bene, il mio sedere è il più alto di tutti”. E questo perché qualsiasi rappresentazione di umanità e imperfezione desta risposta svalutative. Se mostri una crepa, una ruga, una debolezza, vieni deriso e offeso». L’ultimo polverone è ...

