Clio Make Up si sfoga: “A me non frega niente di fare più soldi, a me interessa la credibilità. Alle 17 stacco e vado dalle mie due bambine” (Di lunedì 13 marzo 2023) Un video record di visualizzazioni, quello in cui ClioMakeUp, star dei social, ha confessato una verità semplice: “Ho paura, la vita è veramente una mer*a. Non voglio essere l’imprenditrice più figa e ricca d’Italia, non me ne frega niente”. Clio Zammatteo (questo il suo nome) ha messo in luce come il suo lavoro di beauty influencer sia cambiato (in peggio) negli ultimi anni. Ora al Corriere della Sera spiega che “quel video è nato di getto” e che sente di “aver fatto bene”: “Perché sono umana e ho momenti di fragilità. E perché, oggi, il web sta invece diffondendo la ‘sindrome della ragazza felice’ quella che ‘tutto è perfetto, tutto va bene, il mio sedere è il più alto di tutti’. E questo perché qualsiasi rappresentazione di umanità e imperfezione desta risposta svalutative: se mostri una crepa, una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Un video record di visualizzazioni, quello in cuiUp, star dei social, ha confessato una verità semplice: “Ho paura, la vita è veramente una mer*a. Non voglio essere l’imprenditrice più figa e ricca d’Italia, non me ne”.Zammatteo (questo il suo nome) ha messo in luce come il suo lavoro di beauty influencer sia cambiato (in peggio) negli ultimi anni. Ora al Corriere della Sera spiega che “quel video è nato di getto” e che sente di “aver fatto bene”: “Perché sono umana e ho momenti di fragilità. E perché, oggi, il web sta invece diffondendo la ‘sindrome della ragazza felice’ quella che ‘tutto è perfetto, tutto va bene, il mio sedere è il più alto di tutti’. E questo perché qualsiasi rappresentazione di umanità e imperfezione desta risposta svalutative: se mostri una crepa, una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Clio Make Up si sfoga: “A me non frega niente di fare più soldi, a me interessa la credibilità. Alle 17 stacco e va… - infoitcultura : Clio Make Up dopo le lacrime: “Ho fatto bene a fare quel video, sono umana anche io” - PressReview99 : ClioMakeUp e le lacrime per gli haters: «Mi hanno augurato fallimenti e malattie, ora non li sopporto più»… - Open_gol : L’influencer da 8 milioni di followers e 10 milioni di fatturato: «Vendo prodotti solo se so che li ho fatti bene e… - n_fausta : Gdl tanto carina ci sa fare, solo che #CallofBeauty è il solito programma senza senso. Mi piacerebbe vederla in un… -