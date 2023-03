Clandestini, la solita fuffa Ue: “Fare di tutto per evitare tragedie” (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar – L’Ue commenta l’Italia sui Clandestini con la solita fuffa. Per meglio dire, con il fioretto immigrazionista che la contraddistingue. Il governo italiano, in questo momento esprimente un’impotenza piuttosto pronunciata sulla faccenda, si trova così sotto il fuoco incrociato di Ong e sinistra al quale si aggiunge pure quello di Bruxelles. Ue all’Italia: “evitare tragedie” Come riporta l’Ansa, a parlare è Dana Spinant, portavoce della Commissione europea, che commenta il naufragio nella Sar libica avvenuto ieri così: “L’idea che ogni vita persa in mare è una vita persa di troppo e che dobbiamo tutti Fare tutto il possibile per evitare che ciò accada di nuovo è sempre nei pensieri della presidente”. Chissà se nei quartieri alti del Nord ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar – L’Ue commenta l’Italia suicon la. Per meglio dire, con il fioretto immigrazionista che la contraddistingue. Il governo italiano, in questo momento esprimente un’impotenza piuttosto pronunciata sulla faccenda, si trova così sotto il fuoco incrociato di Ong e sinistra al quale si aggiunge pure quello di Bruxelles. Ue all’Italia: “” Come riporta l’Ansa, a parlare è Dana Spinant, portavoce della Commissione europea, che commenta il naufragio nella Sar libica avvenuto ieri così: “L’idea che ogni vita persa in mare è una vita persa di troppo e che dobbiamo tuttiil possibile perche ciò accada di nuovo è sempre nei pensieri della presidente”. Chissà se nei quartieri alti del Nord ...

