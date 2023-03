Clandestini, il governo nella morsa di Ong e sinistra (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar – L’emergenza dei Clandestini non lascia tregua a un governo “ostaggio” di Ong e sinistra. L’esecutivo non sembra opporre una resistenza adeguata, per giunta nel contesto di una politica che non ha certamente ostacolato l’immigrazione illegale e a prescindere dalla tristezza dei pretesti di chi lo sta mettendo all’indice. La nuova tragedia strumentalizzata Che sui cladestini Ong e sinistra stiano spingendo sull’acceleratore lo dimostra l’ultima tragedia riportata dall’Ansa. Ancora una volta un barcone rovesciato e un naufragio, nel corso del quale risultano disperse 30 persone mentre 17 vengono tratte in salvo. Lo dimostra il fatto che, a differenza di Cutro, la tragedia sia avvenuta nelle acque Sar libiche, ma nonostante questo tutta l’attenzione sia stata rivolta all’Italia, con la segnalazione ad Alarm ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar – L’emergenza deinon lascia tregua a un“ostaggio” di Ong e. L’esecutivo non sembra opporre una resistenza adeguata, per giunta nel contesto di una politica che non ha certamente ostacolato l’immigrazione illegale e a prescindere dalla tristezza dei pretesti di chi lo sta mettendo all’indice. La nuova tragedia strumentalizzata Che sui cladestini Ong estiano spingendo sull’acceleratore lo dimostra l’ultima tragedia riportata dall’Ansa. Ancora una volta un barcone rovesciato e un naufragio, nel corso del quale risultano disperse 30 persone mentre 17 vengono tratte in salvo. Lo dimostra il fatto che, a differenza di Cutro, la tragedia sia avvenuta nelle acque Sar libiche, ma nonostante questo tutta l’attenzione sia stata rivolta all’Italia, con la segnalazione ad Alarm ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Intanto, il dibattito sull’accoglienza o meno dei migranti irregolari imperversa anche in UK, dove il governo… - IlPrimatoN : Il bizzarro quadro di un assedio verso un governo debole e per ora incapace di imbastire una qualsiasi reazione con… - supermario622 : @alarm_phone governo debole con questa gente. vanno perseguiti . permette alle ong di avere aerei che decollano dal… - soloserra : @PieroSansonetti Scoraggiare gli imbarchi clandestini è la vera emergenza! Chi non vuole #SCORAGGIARE gli imbarchi… - Toniapatty : RT @VitoPadova: #Cutro #inonda Il NUMERO più alto di MORTI in mare?? ??QUANDO GOVERNAVANO I SINISTRI. Non se ne può più della PROPAGANDA K… -