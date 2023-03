Civitavecchia | la presidente dell’Università Agraria | “Partito Democratico e Fratelli d’Italia aprono la fiera del ‘si dice’”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 marzo 2023) In merito alla vicenda che da diverse settimane sta tenendo banco a, abbiamo ricevuto una dichiarazione da parte di Damiria Delmirani,ffdi, che pubblichiamo: “Con un comunicato per uno diffuso in maniera sincrona, elencano una serie di inefficienze che, appunto, si dice siano da attribuire alla attuale gestionedie ritengono che andare alle elezioni sia l’unica maniera senza spiegare però a cosa serva votare e soprattutto chi sia il loro candidato preferito. I due partiti insomma, ormai chiaramente, vorrebbero quel ritorno al passato che tanto ha fatto faticare chi invece proprio da dentro l’Università, liberando il ...