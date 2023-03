Cinema | notte degli Oscar 2023 | Everything Ewerywhere stravince Con 7 statuette Vince anche Pinocchio di Del Toro

(Di lunedì 13 marzo 2023) C'è stato un asso pigliatutto nellaEVERYWHERE ALL AT ONCE (in italiano "Tutto ovunque, tutto in una volta") . Miglior film, miglior attrice (Michelle Yeoh), migliori registi e migliore sceneggiatura originale (Daniel Kwan e Daniel Schenert), e poi miglior editing, miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis) e miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan) L'articolo proviene da Firenze Post.

...in Italia da I Wonder Pictures tornerà da domani nelle sale dopo aver trionfato nelladegli ... Il debutto alcon la commedia - dramma surreale 'Swiss Army Man' nel 2016. Il loro secondo ...LOS ANGELES. È stata ladi "Everything Everywhere All at once" con i sette Oscar, tra cui i più importanti, migliore ...dai tratti orientali e che per la prima volta ha celebrato anche il...Ecco tutti i vincitori delladegli Oscar 2023. Oscar 2023, domina Everything Everywhere All ... Ho cominciato 30 anni fa a lavorare nele le cose non sono state sempre facili per me". "Come ...

Sette Oscar nella notte degli Oscar 2023 a Everything Everywhere All At Once: miglior film, miglior attrice (Michelle Yeoh), migliori registi e migliore sceneggiatura originale (Daniel Kwan e Daniel S ...Daniel Kwan e Daniel Scheinert con il loro “Everything Everywhere All at Once” hanno conquistato, come nelle previsioni, sette Oscar, di cui sei nelle categorie principali: miglior film, miglior regia ...