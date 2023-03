Cina, trovato morto il 30enne Marcello Vinci. L’appello della madre agli amici: «Ci serve ogni dettaglio per le indagini» (Di lunedì 13 marzo 2023) Dalle parole che scrive su Facebook si percepisce la disperazione della madre di Marcello Vinci. Cerca quante più informazioni possibili sul figlio, morto alcuni giorni fa a Shanghai. Angela Berni ha ricevuto la notizia della morte tramite una breve telefonata, senza alcun dettaglio, e ora chiede a chi può di «fornire ogni minimo dettaglio» che «potrebbe essere di gran aiuto alle indagini». Lo fa rivolgendosi a «chiunque degli amici» abbia avuto «contatti con Marcello», tramite il profilo Facebook del 30enne originario di Martina Franca, a Taranto. Il giovane aveva frequentato un corso presso la Beijing Language and Culture University e da diversi anni lavorava come ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) Dalle parole che scrive su Facebook si percepisce la disperazionedi. Cerca quante più informazioni possibili sul figlio,alcuni giorni fa a Shanghai. Angela Berni ha ricevuto la notiziamorte tramite una breve telefonata, senza alcun detto, e ora chiede a chi può di «fornireminimo detto» che «potrebbe essere di gran aiuto alle». Lo fa rivolgendosi a «chiunque degli» abbia avuto «contatti con», tramite il profilo Facebook deloriginario di Martina Franca, a Taranto. Il giovane aveva frequentato un corso presso la Beijing Language and Culture University e da diversi anni lavorava come ...

