Cina, trovato morto il 29enne Marcello Vinci. L’appello della famiglia: diteci cosa è successo (Di lunedì 13 marzo 2023) “Chiedo umilmente di fornirmi ogni minimo dettaglio”. È il messaggio lanciato dalla madre di Marcello Vinci, 29enne pugliese morto alcuni giorni fa a Shanghai. Il giovane originario di Martina Franca, in proVincia di Taranto, viveva da alcuni anni in Cina, dove lavorava come interprete. Secondo quanto dichiarato al Corriere della Sera dalla madre, Angela Berni, è stato trovato morto in strada la settimana scorsa. “Non sappiamo ancora molto le indagini sono in corso e il nostro rapporto con le autorità cinesi avviene attraverso questi contatti, perché servono persone che abbiano canali aperti”, ha detto la donna, che aveva sentito il figlio per l’ultima volta domenica 3 marzo. La mattina di martedì 5 marzo ha ricevuto una chiamata dai ... Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023) “Chiedo umilmente di fornirmi ogni minimo dettaglio”. È il messaggio lanciato dalla madre dipugliesealcuni giorni fa a Shanghai. Il giovane originario di Martina Franca, in proa di Taranto, viveva da alcuni anni in, dove lavorava come interprete. Secondo quanto dichiarato al CorriereSera dalla madre, Angela Berni, è statoin strada la settimana scorsa. “Non sappiamo ancora molto le indagini sono in corso e il nostro rapporto con le autorità cinesi avviene attraverso questi contatti, perché servono persone che abbiano canali aperti”, ha detto la donna, che aveva sentito il figlio per l’ultima volta domenica 3 marzo. La mattina di martedì 5 marzo ha ricevuto una chiamata dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_mondo_h24 : Marcello Vinci, il 29enne trovato morto in Cina: parla la mamma - LennyBusker3 : Taiwan annuncia che il militare scomparso è stato trovato in Cina lo spettro della diserzione sulla faccenda neg… - ilmessaggeroit : Ragazzo di 29 anni trovato morto a Shanghai, la mamma: «Chi sa qualcosa parli, mi aiuti». Marcello Vinci scriveva: … - silvyghi : RT @EsteriLega: GIOVANE PUGLIESE TROVATO MORTO IN CINA, MADRE SU FB, CHI SA PARLI - EsteriLega : GIOVANE PUGLIESE TROVATO MORTO IN CINA, MADRE SU FB, CHI SA PARLI -