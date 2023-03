Cina, nuovo governo nel segno della continuità e solo una donna (Di lunedì 13 marzo 2023) In chiusura del Congresso nazionale del popolo, i delegati della massima assise legislativa cinese hanno nominato i ministri del nuovo governo che accompagnerà il terzo mandato del presidente Xi Jinping e il lavoro del nuovo premier Li Qiang. La leadership ha deciso di mantenere una linea di continuità, soprattutto nella cabina di regia economica, anche con la conferma del 65enne Yi Gang a governatore della banca centrale. Ma ciò che salta subito all'occhio è che c'è una sola donna tra i vertici del nuovo esecutivo, il Consiglio di stato.Shen Yiqin, ex numero uno del Partito comunista della provincia meridionale cinese di Guizhou, è stata nominata tra i cinque consiglieri, un rango superiore a quello di ministro e inferiore a quelli di ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 13 marzo 2023) In chiusura del Congresso nazionale del popolo, i delegatimassima assise legislativa cinese hanno nominato i ministri delche accompagnerà il terzo mandato del presidente Xi Jinping e il lavoro delpremier Li Qiang. La leadership ha deciso di mantenere una linea di, soprattutto nella cabina di regia economica, anche con la conferma del 65enne Yi Gang a governatorebanca centrale. Ma ciò che salta subito all'occhio è che c'è una solatra i vertici delesecutivo, il Consiglio di stato.Shen Yiqin, ex numero uno del Partito comunistaprovincia meridionale cinese di Guizhou, è stata nominata tra i cinque consiglieri, un rango superiore a quello di ministro e inferiore a quelli di ...

