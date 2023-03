Cina | le parole di Xi Jinping | “Opporsi all’indipendenza di Taiwan per la riunificazione nazionale”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar – Le continue dichiarazioni del governo cinese sull’affairefanno mantenere un clima di stretta osservazione su possibili sviluppi dello scenario che include l’Isola di Formosa, da sempre mira di conquista, o meglio, diper la superpotenza asiatica. Il presidente dellaXi, da poco rieletto per la terza volta, durante le fasi conclusive del Congressodel popolo (la più alta istituzione statale e unica camera legislativa della Repubblica Popolare Cinese) ha chiesto di attuare la “strategia generale del Partito comunista per risolvere la questione dinella nuova era”. “Unica” concontro le interferenze esterne Alla chiusura dell’assemblea, Xiha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Titolo di Foreign Affairs che spiega tante cose, in solo due parole La #Cina 'minaccia' il 'dominio' #USA Che ne… - Flavr7 : RT @Lukyluke311: C'è solo una Cina ???? Washington e Bruxelles dovrebbero prestare molta attenzione alle parole del presidente Xi Jinping. “… - tint_adree : RT @Lukyluke311: C'è solo una Cina ???? Washington e Bruxelles dovrebbero prestare molta attenzione alle parole del presidente Xi Jinping. “… - nevrotica9 : RT @Lukyluke311: C'è solo una Cina ???? Washington e Bruxelles dovrebbero prestare molta attenzione alle parole del presidente Xi Jinping. “… - emobranco : RT @Lukyluke311: C'è solo una Cina ???? Washington e Bruxelles dovrebbero prestare molta attenzione alle parole del presidente Xi Jinping. “… -

... con ledel beato Luigi Monza, ad un clima di pace e richiama alla solidarietà: il ricavato ... Sudan, Ecuador, Marocco ee di un progetto a Bosisio Parini dedicato ai bambini piccoli con ...... mai' , ledi Michelle Yeoh sul palco in occasione della consegna della statuetta sognata ... si sono conosciuti nel 2004 a Shanghai in occasione di un evento a margine del Gran Premio della...Si era trasferito in, a Shanghai , dal 2017. La sua morte al momento è un mistero, non si conoscono molti dettagli sull'accaduto. Leche Antonio Vinci, padre del 29enne, ha scritto sui ...

Cina, Assemblea del Popolo: le parole di Xi Jinping sulla ... PRIMAPRESS - Agenzia Stampa Nazionale

Cosa può scuotere ancora i mercati L'attenzione dei trader si sposta sulle relazioni Cina-Russia: sono sottovalutate e potrebbero innescare nuovi shock finanziari, oltre che politici.E' giallo sulla morte in Cina del trentenne di Fasano che si era laureato con una tesi sulla moda made in Italy in Oriente. L'appello social dei parenti ...