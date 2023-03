Cime Bianche | presidente Vda | vogliamo portare avanti il progetto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaValledAosta : CIME BIANCHE | Testolin, il nostro obiettivo è di portare avanti il progetto. Bertschy, aspettiamo lo studio e poi… - dovesciare : Collegamento Cime Bianche, mentre la politica litiga ecco il video promozionale - fr33b1t : #leredita ma non sono già bianche le cime dei ghiacciai? - vincereelezioni : Progetto Cime bianche, le opposizioni insorgono - TgrRai : RT @TgrRaiVdA: Cime Bianche, ecco che cosa c'è scritto nell'articolo del Telegraph #IoSeguoTgr @TgrRai -

Le indiscrezioni del britannico 'The Telegraph' sul contestato progetto di collegamento nel vallone difanno scoppiare la polemica in Valle d'Aosta. Un impianto funiviario che creerebbe uno dei più grandi comprensori sciistici al mondo - oltre 500 km di piste collegando Zermatt (Svizzera) ...

AOSTA, 13 MAR - "Abbiamo esternato più volte la volontà politica di proseguire con il progetto di un nuovo collegamento a Cime Bianche. I dati resi noti negli ultimi giorni potevano quasi considerarsi ...Mentre la politica e le associazioni ambientaliste litigano sul collegamento delle Cime Bianche, ovvero tra Monterosa Ski e Cervinia, il Comitato CMP (Cervino Monterosa Paradise) che supporta il proge ...