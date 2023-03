Ciclismo su pista, Nations Cup 2023: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo le prime gare tenutesi a fine febbraio a Giacarta, prosegue la Nations Cup 2023 di Ciclismo su pista con il secondo round dell’appena menzionata competizione; questa volta, Il Cairo sarà teatro delle numerose gare in programma, a partire da domani, martedì 14 marzo, fino a venerdì 17. Ad eccezione del primo giorno di gare (ovvero domani, quando si gareggerà soltanto nel pomeriggio), ci attendono tre giornate ricche di prove sia al mattino (con le qualificazioni) che al pomeriggio (con le finali): dal Keirin all’Omnium, dalla Sprint all’Elimination, non mancherà lo spettacolo. Vincenzo Nibali correrà la Cape Epic in mountain bike: cambio di compagno, arriva Samuele Porro Per questo secondo round della Nations Cup 2023 di Ciclismo su ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo le prime gare tenutesi a fine febbraio a Giacarta, prosegue laCupdisucon il secondo round dell’appena menzionata competizione; questa volta, Il Cairo sarà teatro delle numerose gare in, a partire da domani, martedì 14 marzo, fino a venerdì 17. Ad eccezione del primo giorno di gare (ovvero domani, quando si gareggerà soltanto nel pomeriggio), ci attendono tre giornate ricche di prove sia al mattino (con le qualificazioni) che al pomeriggio (con le finali): dal Keirin all’Omnium, dalla Sprint all’Elimination, non mancherà lo spettacolo. Vincenzo Nibali correrà la Cape Epic in mountain bike: cambio di compagno, arriva Samuele Porro Per questo secondo round dellaCupdisu ...

