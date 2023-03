Ciclismo su pista | i convocati dell’Italia per la Nations Cup a Il Cairo Torna Elia Viviani

(Di lunedì 13 marzo 2023) Scatterà domani, martedì 14 marzo, con le qualificazioni degli inseguimenti a squadre, la seconda tappa dellaCup 2023 disu, in programma a Il, in Egitto: in palio punti preziosi per la qualificazione a Parigi 2024. Il programma consta di 14 eventi: risultano esclusi il chilometro, i 500 metri, l’inseguimento individuale e la corsa a punti. Le finali sono spalmate su tre giorni, da mercoledì 15 a venerdì 17 marzo. Il commissario tecnico, Marco Villa, ha diramato l’elenco dei 16 azzurriper la trasferta in Egitto: Martina Alzini, Liam Bertazzo, Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Chiara Consonni, Lara Crestanello, Francesco Lamon, Manlio Moro, Mattia Predomo, Valentina Scandolara, Michele Scartezzini, Francesca Selva, Matteo Tugnolo, ...

Scatterà domani, martedì 14 marzo, con le qualificazioni degli inseguimenti a squadre, la seconda tappa della Nations Cup 2023 di ciclismo su pista, in programma a Il Cairo, in Egitto: in palio punti ...