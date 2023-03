Ciclismo: Giro d'Italia, presentate in Campidoglio le 4 maglie (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - Quattro maglie, quattro colori, tanta passione. Sono stati questi gli ingredienti della presentazione delle maglie che contraddistinguono i leader delle classifiche - Generale, Rosa; Miglior Scalatore, Azzurra; Miglior Giovane, Bianca e quella a Punti, Ciclamino - al Giro d'Italia. Alla presentazione in Campidoglio sono intervenuti il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; il Presidente di RCS Mediagroup, Urbano Cairo; il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato; l'Amministratore Delegato di RCS Sport, Paolo Bellino; il Direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni. "E' un grande onore ospitare in Campidoglio, la casa di tutti i romani, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - Quattro, quattro colori, tanta passione. Sono stati questi gli ingredienti della presentazione delleche contraddistinguono i leader delle classifiche - Generale, Rosa; Miglior Scalatore, Azzurra; Miglior Giovane, Bianca e quella a Punti, Ciclamino - ald'. Alla presentazione insono intervenuti il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; il Presidente di RCS Mediagroup, Urbano Cairo; il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato; l'Amministratore Delegato di RCS Sport, Paolo Bellino; il Direttore deld', Mauro Vegni. "E' un grande onore ospitare in, la casa di tutti i romani, la ...

