Ciclismo | David Gaudu | “Posso competere con i migliori in certe occasioni”

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 marzo 2023) È stato il più vicino all’alieno Tadej Pogacar praticamente sempre in salita.ha dimostrato un’eccellente condizione alla Parigi-Nizza 2023. Il transalpino della Groupama-FDJ si è detto soddisfatto nel dopo gara: “Non c’è nulla di cui rammaricarsi in questa settimana. È un ottimo risultato. Non abbiamo tutti i giorni l’opportunità di salire sul podio alla Parigi-Nizza o in una corsa a tappe WorldTour. Se ce lo avessero detto all’inizio, avremmo firmato. Siamo contenti, la squadra si è applicata dal primo giorno fino ad oggi, cronometro a squadre compresa. Penso che abbiamo mostrato una grande forza collettiva e voglio ringraziare la squadra per aver creduto in me questa settimana“. Aggiunge: “Abbiamo corso per provare a vincere, ci siamo semplicemente dovuti inchinare al più forte. Mi rimarranno tante cose belle di questa settimana. Ho ...