Ciclismo, con Pogacar e Roglic la Slovenia resta dominante nei Grandi Giri. Ma nuove generazioni spingono alle spalle (Di lunedì 13 marzo 2023) La Slovenia, ad oggi, è il centro del mondo per il Ciclismo su strada. Una settimana devastante, tra Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico: Tadej Pogacar e Primoz Roglic hanno fatto il bello e cattivo tempo, trionfando in tre tappe e agguantando la classifica generale. Al momento, nei Grandi Giri (occhio anche alle corse di un giorno), non c’è nessuna nazione che si avvicini: gli sloveni potenzialmente quest’anno potrebbero provare la tripletta con Roglic al Giro d’Italia e Pogacar al Tour (da capire poi chi dei due andrà alla Vuelta, partendo ovviamente come netto favorito). Non si vedono Paesi che possano provare a scalfire questo dominio, parlando ovviamente non di individualità, visto che Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel hanno tutte ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) La, ad oggi, è il centro del mondo per ilsu strada. Una settimana devastante, tra Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico: Tadeje Primozhanno fatto il bello e cattivo tempo, trionfando in tre tappe e agguantando la classifica generale. Al momento, nei(occhio anchecorse di un giorno), non c’è nessuna nazione che si avvicini: gli sloveni potenzialmente quest’anno potrebbero provare la tripletta conal Giro d’Italia eal Tour (da capire poi chi dei due andrà alla Vuelta, partendo ovviamente come netto favorito). Non si vedono Paesi che possano provare a scalfire questo dominio, parlando ovviamente non di individualità, visto che Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel hanno tutte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazzino75 : RT @LiaCapizzi: Eccoci qui. Il menù questa sera? In apertura il ciclismo con il via della primavera della Classiche. In collegamento Filipp… - Benna80 : RT @LiaCapizzi: Eccoci qui. Il menù questa sera? In apertura il ciclismo con il via della primavera della Classiche. In collegamento Filipp… - ltprob95 : RT @LiaCapizzi: Eccoci qui. Il menù questa sera? In apertura il ciclismo con il via della primavera della Classiche. In collegamento Filipp… - LiaCapizzi : Eccoci qui. Il menù questa sera? In apertura il ciclismo con il via della primavera della Classiche. In collegament… - artedabola : RT @RaiSport: Si parte con il #Ciclismo, ospiti Daniele Bennati, Ct della Nazionale e Filippo Ganna. Il 18 marzo la #MilanoSanremo. Il Calc… -