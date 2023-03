(Di lunedì 13 marzo 2023) È morto in ospedaleDonzello, il sedicenne rimasto coinvolto in un incidente stradale domenica pomeriggio a Biassono (Monza). Il ragazzo era in sella a una, finita contro un'auto. Contro lo stesso mezzo si è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Gara clandestina in moto tra giovanissimi, svolta un’auto sul rettilineo e Christian muore a 16 anni - Pablo00152555 : Incidente Biassono, la gara clandestina delle moto finisce contro un'auto: morto il 16enne Christian Donzello - PalermoToday : Christian muore a 16 anni, non si esclude la gara clandestina con le moto - nicola1691 : Incidente Biassono, la gara clandestina delle moto finisce contro un'auto: morto il 16enne Christian Donzello Mai… - francobus100 : Biassono, Christian Donzello muore a 16 anni in moto in una corsa clandestina -

Un ragazzo di 16 anni,Donzello di Monza, é morto a causa dei gravi traumi riportati in un incidente in moto, durante una gara clandestina con altri giovani ieri pomeriggio a Biassono (Monza). Un'auto ha svoltato ...Quando stavano correndo ad altissima velocità un'automobile ha svoltato su quella stessa strada. E lo schianto non ha lasciato nessuno scampo aDonzello . Aveva 16 anni, è morto a causa di un incidente gravissimo che si è verificato ieri pomeriggio a Biassono, in provincia di Monza . Secondo le prime ricostruzioni non è escluso che ...Per uno di loro,Donzello , un 16enne di Monza , non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto nella zona industriale di Biassono domenica pomeriggio mentre Donzelli e alcuni suoi ...

Christian muore a 16 anni durante una gara clandestina con le moto Today.it

E un ragazzo di 16 anni che dopo quasi un giorno di agonia muore in un letto di ospedale ... A soli 16 anni lo studente monzese Christian Donzello è morto lunedì mattina. Domenica viaggiava in sella a ...MONZA - È finita in tragedia una gara clandestina di moto a Biassono, in provincia di Monza, costata cara ad un giovane di appena sedici anni, Christian ...