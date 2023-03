Christian De Sica | panico a Domenica In | ' Ho fatto una figura di merda colossale'

(Di lunedì 13 marzo 2023) ROMA -da dimenticare perDe: l'attore ha seminato un grande imbarazzo in studio nell'ultima puntata di 'In '. Mara Venier aveva ospitato nella sua trasmissione i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anarcanima : N bel lavoro deve esse stato, diventà st'ibrido tra sharon stone e christian de sica. - Pier77584284 : @GiampixDe @effecci75 @juventibus @massimozampini @sergiosantoro1 @GiorgioSpallone @CozzolinoSalvo La cosa meravigl… - Alfons0Party : Io rido solo per una comicità elegante e sottile Sempre io quando Christian De Sica urla Che figura di merda… - SMSNEWSOFFICIAL : A #DomenicaIn ospiti @milly_carlucci @ChriDeSica @iva_zanicchi @insinnaflavio @frafacchinetti @serenabortone… - LaPaoEmme : Se non sapevano che Christian De Sica era nonno ?? .. sta scritto anche sui giornali ..tra un po' la bambina ha un mese #DomenicaIn -

ROMA - Domenica da dimenticare perDe: l'attore ha seminato un grande imbarazzo in studio nell'ultima puntata di ' Domenica In '. Mara Venier aveva ospitato nella sua trasmissione i prossimi giudici e investigatori ...'Che stonata, non può essere una cantante'. La figuraccia clamorosa diDecon Katia Ricciarelli a Domenica In Momenti di grande imbarazzo a Domenica In . Nella puntata di ieri, domenica 12 marzo, la conduttrice Mara Venier ha ospitato i prossimi giudici/...... #domenicain pic.twitter.com/9Hh54d9opi - Sara.Greg Palt supremacy (@smiletiziano1) March 12, 2023 Estratto da liberoquotidiano.itde'Che figura di m***a'. ...

"Madonna che figura di mer***a". De Sica sconvolto, gelo a Domenica In Liberoquotidiano.it

ROMA - Domenica da dimenticare per Christian De Sica: l'attore ha seminato un grande imbarazzo in studio nell'ultima puntata di 'Domenica In'. Mara Venier aveva ospitato nella sua trasmissione i ...Ospite a Domenica In, Christian De Sica non riconosce la cantante lirica ex moglie di Pippo Baudo e cala il gelo in studio. Guarda il video ...