Chiudono i negozi: e quindi? (Di lunedì 13 marzo 2023) Le città muoiono come mosche (almeno sulla carta) da decenni e nessuno ci dice niente. Salvo quelli a cui pare sempre di celebrare in anticipo quei funerali annunciandola con grande anticipo quella tragica dipartita. Moriva la città... Leggi su europa.today (Di lunedì 13 marzo 2023) Le città muoiono come mosche (almeno sulla carta) da decenni e nessuno ci dice niente. Salvo quelli a cui pare sempre di celebrare in anticipo quei funerali annunciandola con grande anticipo quella tragica dipartita. Moriva la città...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TrevisoCityWR : Mestre, aumento degli affitti, caro bollette e i negozi chiudono - newyorker01 : @NucciPollarolo d’estate si usava così ma ora le chiese chiudono come i negozi e ci si rifugia nei supermercati - GaleazzoLorenzo : RT @TgrRaiVeneto: Non si arresta la crisi dei piccoli negozi nei centri urbani. Molti i negozi che chiudono e restano sfitti #IoSeguoTgr #… - stefano_gatto97 : RT @TgrRaiVeneto: Non si arresta la crisi dei piccoli negozi nei centri urbani. Molti i negozi che chiudono e restano sfitti #IoSeguoTgr #… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Non si arresta la crisi dei piccoli negozi nei centri urbani. Molti i negozi che chiudono e restano sfitti #IoSeguoTgr #… -