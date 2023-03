Chiude il birrificio Elav | “Concludiamo un’avventura fantastica”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Un annuncio sui social, poche parole per mettere la parola fine ad un brand storico della bergamasca. Ilartigianalei battenti. L’attività fondata da Antonio Terzi e Valentina Ardemagni si è fermata. I migliaia di clienti nella mattinata di lunedì lo hanno saputo da un post sulla pagina Facebook. “Oggi è un giorno difficile. IlIndipendenteconclude la suaavventura. Salutiamo tutti quelli che ci hanno voluto bene e sostenuto in questi meravigliosi anni e anche chi non lo ha fatto perchè ci ha dato la forza di andare avanti e metterci in gioco. Buona vita a tutti e continuate a bere buona birra!!!”. Fondato nel 2003, aveva la sua sede operativa a Comun Nuovo e la celebre Cascina al confine tra Bergamo e Lallio, con locali ...

Uno dei protagonisti del movimento nazionale della birra artigianale, e una vera gloria per Bergamo, il Elav ,. L'annuncio è arrivato direttamente dai titolari via Facebook, con un ...

La sorpresa. Poche righe sui Facebook segnano l'addio di una realtà nata nel 2010 che oltre a ritagliarsi una fetta importante del mercato, si era proposta di promuovere oltre la birra anche la cultur ...