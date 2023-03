“Chieste a Roma informazioni sui soccorsi dopo difficoltà libiche, ha riattaccato”, la ricostruzione audio di Sea Watch sull’ultimo naufragio (Di lunedì 13 marzo 2023) Prima il dialogo con il mercantile Basilis, l’imbarcazione più vicina, poi i contatti con il Joint Rescue Coordination Center di Tripoli e con il Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma. La Sea Watch ha diffuso l’audio dei colloqui intercorsi tra il suo aereo Sea Bird, che ha avvistato l’imbarcazione con a bordo 47 persone che si è rovesciata sabato 12 marzo in acque libiche causando 30 dispersi, e i protagonisti dell’operazione per aiutare il barchino in difficoltà. L’accusa dell’Ong è anche verso l’Italia: “L’equipaggio di terra di Sea Watch – scrive l’Ong – ha chiamato il centro di coordinamento di Roma MRCC Rome, per comunicare che il centro libico non era in grado di inviare una motovedetta per soccorrere. Quando è stato chiesto chi potesse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Prima il dialogo con il mercantile Basilis, l’imbarcazione più vicina, poi i contatti con il Joint Rescue Coordination Center di Tripoli e con il Centro di coordinamento del soccorso marittimo di. La Seaha diffuso l’dei colloqui intercorsi tra il suo aereo Sea Bird, che ha avvistato l’imbarcazione con a bordo 47 persone che si è rovesciata sabato 12 marzo in acquecausando 30 dispersi, e i protagonisti dell’operazione per aiutare il barchino in. L’accusa dell’Ong è anche verso l’Italia: “L’equipaggio di terra di Sea– scrive l’Ong – ha chiamato il centro di coordinamento diMRCC Rome, per comunicare che il centro libico non era in grado di inviare una motovedetta per soccorrere. Quando è stato chiesto chi potesse ...

