Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Solidarietà incondizionata a Umberto @Chiariello_CS. E il #Napoli è primo e sta stracciando il campionato, non oso… - PianetaMilan : Chiariello: 'Il #Napoli è molto simile al #Milan dello scorso anno' #SempreMilan - hicsunt_leones_ : RT @LuigiParlato6: @FabRavezzani @SaggeseMichele Lui è esperto a ripetere ciò che dicono a Napoli i vari Chiariello Alvino Ziliani Mele ecc - barletta76 : RT @GaleoneEugenio: @Chiariello_CS , le persone come Starace rappresentano Napoli, il folclore azzurro, la gioia, il senso dell’accoglienz… - LuigiParlato6 : @FabRavezzani @SaggeseMichele Lui è esperto a ripetere ciò che dicono a Napoli i vari Chiariello Alvino Ziliani Mele ecc -

Notizie calcio - Umbertoha condiviso le sue riflessioni sulcon i telespettatori di Canale 21 , nel corso di Campania Sport. Editorialedopo- Atalanta CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieIn allegato il commento di- Atalanta 2 - 0 realizzato da Umbertosulle frequenze di Canale 21.(4 - 3 - 3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (31' st Juan Jesus), Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (21' st Ndombelé); Politano (21' st Elmas), ...Notizie Calcio - A RadioCentrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto, è intervenuto Emanuela Ferrante , Assessore allo Sport del Comune di: 'Festeggiamento scudetto Dato il mio ruolo, ...

Pagelle Chiariello: 'Mostro Kvara, nel Napoli c'è un 'invisibile'. Otto a Kim' AreaNapoli.it

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale: "Oggi non ci si può non definire simpatizzanti del Napoli, qualsiasi fede ca ...'Il Napoli fa calcio sostenibile, come il Milan dell'anno scorso. Lo Scudetto di quest'anno è il manifesto ideologico di tutti'.