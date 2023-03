Chiara Ferragni esce in mutande e scoppia il caos

(Di lunedì 13 marzo 2023)ha stupito tutti con il suo ultimo look. La moglie di Fedez si è mostrata praticamente in, coperta solo da un collant velato, giacca di pelle, sneakers e cappellino. Una mise ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... disinformatico : Per chiarezza: 'potrebbe' nel senso che Chiara Ferragni 'potrebbe' suonarvi al campanello di casa e chiedervi aiuto… - FranAltomare : Chiara Ferragni scrive una lettera alla piccola Chiara dicendole che Sanremo è stato durissimo. Tralasciando le qu… - FranAltomare : Avete mai provato a scrivere nei commenti di qualche testata su Instagram un qualsiasi commento che osi far notare… - alycecappellaio : RT @LucaMagmo: 'Chiara Ferragni rompe il silenzio' ...e anche qualcos'altro - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez, i primi passi verso la serenità -

ha stupito tutti con il suo ultimo look. La moglie di Fedez si è mostrata praticamente in mutande, coperta solo da un collant velato, giacca di pelle, sneakers e cappellino. Una mise ...Poi il weekend in provincia di Asti con la famiglia, nel relais Le Marne di Guido Martinetti, un modo per ritrovarsi insieme alla moglie, l'influencere ai figli Leone e Vittoria per ...Estratto da leggo.it34 Un lunedì alla moda, almeno per. E che mood, direbbero i suoi follower. La moglie di Fedez ha pubblicato su Instagram un post in cui mostra il look di inizio ...

Chiara Ferragni rompe il silenzio e parla per la prima volta della crisi: ecco la sua lettera RDS 100% Grandi Successi

Il rapper ha abbandonato il biondo platino sfoggiato negli ultimi tempi, quasi come se volesse lasciarsi alle spalle l’ultimo, difficile, periodo vissuto. I suoi capelli sono ora naturali e cortissimi ...Scacciate via le voci di una presunta crisi con Chiara Ferragni, il rapper ha ripreso con le sue IG Stories dove condivide le sue giornate con i follower. Ai fan, però, non è sfuggita una storia di ...