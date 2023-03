"Chiamo la Polizia". Mai visto in diretta: Gasparri inchioda Casarini | Video (Di lunedì 13 marzo 2023) "Vorrei dare a Gasparri una notizia importante". Esordisce così Luca Casarini in collegamento con Myrta Merlino nella puntata di lunedì 13 marzo de L'Aria Che Tira. Qui, su La7, il capomissione di Mediterranea Saving Humans ammette di conoscere alcuni trafficanti di esseri umani: "Le do due nomi, se le do questi due nomi...", ma l'attivista non fa in tempo a finire che Maurizio Gasparri interviene: "Chiamo la Polizia". Poi Casarini prosegue: "Se le do questi nomi, lei va dalla Polizia?". "Sì - non attende a replicare il senatore di Forza Italia -, ma mi deve fornire altri elementi". E mentre Gasparri prende appunti, l'attivista scende nei dettagli: "Sono due persone segnalate dal tribunale penale internazionale e dalle Nazioni Unite. Uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) "Vorrei dare auna notizia importante". Esordisce così Lucain collegamento con Myrta Merlino nella puntata di lunedì 13 marzo de L'Aria Che Tira. Qui, su La7, il capomissione di Mediterranea Saving Humans ammette di conoscere alcuni trafficanti di esseri umani: "Le do due nomi, se le do questi due nomi...", ma l'attivista non fa in tempo a finire che Mauriziointerviene: "la". Poiprosegue: "Se le do questi nomi, lei va dalla?". "Sì - non attende a replicare il senatore di Forza Italia -, ma mi deve fornire altri elementi". E mentreprende appunti, l'attivista scende nei dettagli: "Sono due persone segnalate dal tribunale penale internazionale e dalle Nazioni Unite. Uno ...

