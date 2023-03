Chi esce stasera dal Grande Fratello vip? Sondaggi televoto 13 marzo (Di lunedì 13 marzo 2023) Chi esce stasera dal Grande Fratello vip? Il Grande Fratello vip 7 torna questa sera, lunedì 13 marzo, su Canale 5 per la diretta televisiva, alle 21.45. Scopriremo chi dovrà abbandonare la casa tra i concorrenti in nomination: Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro e Giaele de Donà. Prima che si chiuda il televoto, andiamo a scoprire ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Chidal? Il7 torna questa sera, lunedì 13, su Canale 5 per la diretta televisiva, alle 21.45. Scopriremo chi dovrà abbandonare la casa tra i concorrenti in nomination: Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro e Giaele de Donà. Prima che si chiuda il, andiamo a scoprire ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Chi entra e chi esce: i volti del nuovo Partito Democratico, dagli ex Giovani turchi alle Sardine - troia_emanuela : @Nikol863180341 Ma chi la voluta in finale ecco la vera Oriana sicura che è in finale esce il veleno dalla sua bocc… - lynxwinchester : ma chi cazzo esce di casa con un salotto così io ci muoio lì dentro - mac1203113290 : @Monica_Romano @diMartedi Fai invitare 'SomaroRo' and family magari ci fai bella figura! Chi esce in barca, sia mig… - MaryilinM : @LucaZemini Quanta invidia , ogni tanto esce fuori qualche depresso e commenta andate a prendervi meglio i medicina… -