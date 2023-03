(Di lunedì 13 marzo 2023)è la giovanedi The, il programma spin off condotto da Antonella Clerici e andato in onda su Rai 1 per due sabato sera. La giovanissima cantante ha conquistato la palma di migliore interpretando “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper, tratta dal musical campione di incassi “A Star Is Born”., 12 anni, è nata a Civitanova Marche (il padre è titolare della nota barberia cittadina Figaro) e cresciuta a Sant’Elpidio a Mare.pomeriggio, 13 marzo 2023, nel programma di Rai 1 del pomeriggioè un, condotto da Serena Bortone. La ragazza ha fatto parte del team di Loredana Bertè. ...

Chi è Melissa Agliottone, la vincitrice di The Voice Kids ospite a Oggi è un altro giorno questo pomeriggio, 13 marzo 2023. Età, carriera ...