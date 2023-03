Chi è Joseph DeRuvo Jr., l’uomo che vive senza scarpe da 20 anni (Di lunedì 13 marzo 2023) Per 20 anni, il 59enne fotografo e istruttore di pilates del Connecticut Joseph DeRuvo Jr. ha vissuto una vita quasi interamente a piedi nudi. Una decisione presa in seguito a un problema di salute che avrebbe necessitato di un’operazione chirurgica impossibile da sostenere per lui. Vent’anni fa, infatti, DeRuvo ha iniziato ad avvertire un forte dolore ai piedi quando andava a correre, dovuto alla borsite. I suoi alluci presentavano una grossa protuberanza alla base che sporgeva in modo aggressivo. Queste protuberanze diventavano dolorose e palpitanti durante le lunghe corse con le scarpe da ginnastica che era solito fare con regolarità, e questo chiaramente comprometteva la qualità della sua vita quotidiana. DeRuvo si è quindi rivolto a un medico che gli ha ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 13 marzo 2023) Per 20, il 59enne fotografo e istruttore di pilates del ConnecticutJr. ha vissuto una vita quasi interamente a piedi nudi. Una decisione presa in seguito a un problema di salute che avrebbe necessitato di un’operazione chirurgica impossibile da sostenere per lui. Vent’fa, infatti,ha iniziato ad avvertire un forte dolore ai piedi quando andava a correre, dovuto alla borsite. I suoi alluci presentavano una grossa protuberanza alla base che sporgeva in modo aggressivo. Queste protuberanze diventavano dolorose e palpitanti durante le lunghe corse con leda ginnastica che era solito fare con regolarità, e questo chiaramente comprometteva la qualità della sua vita quotidiana.si è quindi rivolto a un medico che gli ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sergio83452209 : @DiegoFusaro Ma chi è, Joseph Dominus? - joseph_grech : Non respingere la preghiera di chi ti celebra, Signore; ma tu che l’uomo ami sii compassionevole, il perdono conced… - sostieneBanto : @Ted0foro @GBB75 @ellyesse @pdnetwork Corretto. Mi sono confuso, forse perché la parte renziana continuò a guidare… - sostieneBanto : @Ted0foro @GBB75 @ellyesse @pdnetwork Giusta correzione. Mi sono confuso, forse perché la parte renziana esprimeva… - GingerPresident : @joseph_dp5 Ma va benissimo! Non voglio dire che sia la ii vera, non me ne frega niente ?? Rimane comunque più inter… -