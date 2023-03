Chi è Angelo Pisani, il comico (marito di Katia Follesa) ospite a Stasera tutto è possibile (Di lunedì 13 marzo 2023) , il programma di Stefano De Martino in onda su Rai 2? Angelo Pisani è nato nel 1979 a Milano. Nel 1997 ha dato vita al duo comico Pali e Dispali insieme al suo amico Marco Silvestri e per ben dieci anni è stato tra i protagonisti più amati di Zelig. Il comico è sposato da diversi anni alla collega comica Katia Follesa, conosciuta dietro le quinte di Zelig, è insieme a lei diventato genitore della piccola Agata, nata nel 2010. La coppia è molto affiatata e attiva sui social e condivide con i fan momenti divertenti della propria vita privata, con un tocco di ironia a tutte le situazioni. Un progetto che hanno intrapreso insieme Angelo Pisani e Katia Follesa è una piece teatrale molto divertente dal titolo “Finchè ... Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023) , il programma di Stefano De Martino in onda su Rai 2?è nato nel 1979 a Milano. Nel 1997 ha dato vita al duoPali e Dispali insieme al suo amico Marco Silvestri e per ben dieci anni è stato tra i protagonisti più amati di Zelig. Ilè sposato da diversi anni alla collega comica, conosciuta dietro le quinte di Zelig, è insieme a lei diventato genitore della piccola Agata, nata nel 2010. La coppia è molto affiatata e attiva sui social e condivide con i fan momenti divertenti della propria vita privata, con un tocco di ironia a tutte le situazioni. Un progetto che hanno intrapreso insiemeè una piece teatrale molto divertente dal titolo “Finchè ...

